Стало известно, сколько ВСМ построят в России до 2045 года

Савельев сообщил, что в России до 2045 года построят пять ВСМ

В России до 2045 года построят пять высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на форуме «Транспортная неделя», его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что сеть ВСМ составит 4,5 тыс. км.

«Когда мы построим все пять магистралей, думаю, это реалистичный срок, мы для себя его обозначаем 2045 год. Это уже будет 4 500 км высокоскоростных магистралей и будет там задействовано 300 поездов», — отметил Савельев.

Первой в стране ВСМ станет дорога из Москвы в Санкт-Петербург.

В 2028 году должны запустить движение по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Ожидается, что время в пути между двумя городами составит 2 часа 15 минут — это почти в два раза быстрее, чем сейчас.

В августе президент России Владимир Путин заявлял, что система высокоскоростных магистралей позволит укрепить статус страны как важнейшего логистического звена Евразийского континента. Также, по словам главы государства, реализация инициативы поможет создать новые возможности для конкурентоспособных маршрутов.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржцы смогут доезжать на поезде до Москвы по ВСМ за 6,5 часа.