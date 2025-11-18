На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Время пути из Екатеринбурга в Москву сократится в несколько раз на ВСМ

Екатеринбуржцы смогут доезжать на поезде до Москвы по ВСМ за 6,5 часа
Время в пути по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Екатеринбург сократится до 6,5–8 часов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы РЖД.

Трасса Москва — Казань — Екатеринбург указывается в них как ВСМ-2 «Восток».

«ВСM-2 должна связать столицу с центрами Поволжья и Урала трассой протяженностью около 1532 км. Время в пути между Москвой и Екатеринбургом сократится до 6,5–8 часов — вместо нынешних 25–28 часов», — сказано в материалах.

До этого сообщалось, что в 2028 году должны запустить движение по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Ожидается, что время в пути между двумя городами составит 2 часа 15 минут — это почти в два раза быстрее, чем сейчас.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что система высокоскоростных магистралей позволит укрепить статус страны как важнейшего логистического звена Евразийского континента. Также, по словам главы государства, реализация инициативы поможет создать новые возможности для конкурентоспособных маршрутов.

Ранее ВСМ из Москвы в Петербург включили в проект схемы столичного метро.

