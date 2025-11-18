Власти ДНР сообщили о степени повреждения Старобешевской ТЭС

Старобешевская ТЭС в Донецкой народной республике получила сильные повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Старобешевского муниципального округа в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью теплоэлектростанция подверглась атаке украинских дронов-камикадзе.

«В результате прицельных ударов беспилотников возникли серьезные повреждения критически важного оборудования, что привело к масштабным перебоям в энергоснабжении. По предварительным оценкам, восстановление займет значительное время», — отметил Михайлов.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе могут начаться веерные отключения электроэнергии после атаки Вооруженных сил Украины на энергосистему республики.

По его словам, на данный момент намечен план чрезвычайных мер по восстановлению поставок электроэнергии, тепла и воды населению.

18 ноября в ДНР пропало электричество из-за ударов ВСУ по Зуевской и Старобешевской ТЭС. Кроме того, повреждены объекты в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево, Иловайске, а также в Амвросиевском и Волновахском округах. В связи с атаками остановились котельные и фильтровальные станции. Произошли перебои в мобильной связи и работе многофункциональных центров. Пушилин назвал атаку беспрецедентной.

Ранее в Тамбовской области обломки дрона упали на предприятие.