Пушилин предупредил жителей ДНР о «веерных» отключениях электричества

В Донецкой народной республике (ДНР) могут начаться веерные отключения электроэнергии после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергосистему региона. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент намечен план чрезвычайных мер по восстановлению поставок электроэнергии, тепла и воды населению.

«На данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей», — заявил Пушилин.

По его словам, бесперебойная подача света будет осуществляться только в школы и дошкольные учреждения, в которых предоставляется тепло. При этом заведения продолжат работу в штатном режиме. Глава ДНР отметил, что возможны «веерные» (поочередные — прим. ред.) отключения электроэнергии.

Пушилин подчеркнул, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу света.

18 ноября в ДНР пропало электричество из-за ударов ВСУ по Зуевской и Старобешевской ТЭС. Кроме того, повреждены объекты в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево, Иловайске, а также в Амвросиевском и Волновахском округах. В связи с атаками остановились котельные и фильтровальные станции. Произошли перебои в мобильной связи и работе многофункциональных центров. Пушилин назвал атаку беспрецедентной.

