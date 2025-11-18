На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пушилин предупредил жителей ДНР о «веерных» отключениях электричества

Пушилин: в ДНР возможны веерные отключения света после атаки ВСУ
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Донецкой народной республике (ДНР) могут начаться веерные отключения электроэнергии после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергосистему региона. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент намечен план чрезвычайных мер по восстановлению поставок электроэнергии, тепла и воды населению.

«На данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей», — заявил Пушилин.

По его словам, бесперебойная подача света будет осуществляться только в школы и дошкольные учреждения, в которых предоставляется тепло. При этом заведения продолжат работу в штатном режиме. Глава ДНР отметил, что возможны «веерные» (поочередные — прим. ред.) отключения электроэнергии.

Пушилин подчеркнул, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу света.

18 ноября в ДНР пропало электричество из-за ударов ВСУ по Зуевской и Старобешевской ТЭС. Кроме того, повреждены объекты в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево, Иловайске, а также в Амвросиевском и Волновахском округах. В связи с атаками остановились котельные и фильтровальные станции. Произошли перебои в мобильной связи и работе многофункциональных центров. Пушилин назвал атаку беспрецедентной.

Ранее в Тамбовской области обломки дрона упали на предприятие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами