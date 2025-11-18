В Тамбовской области обломки дрона упали на предприятие

Обломки сбитого БПЛА упали на территорию предприятия в Тамбовской области

Обломки сбитого беспилотника упали на территорию одного из предприятий в Тамбовской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов в Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, ночью в Тамбовской области сбили 10 беспилотников.

«Обломки сбитого БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе», — написал Первышов, отметив, что никто не пострадал.

Сейчас уточняют степень повреждений на предприятии.

При этом в результате атаки была повреждена электроподстанция, снабжающая электричеством около тысячи человек. Губернатор сообщил, что принимаются меры для быстрого восстановления подачи электроэнергии.

Утром во вторник сообщалось, что обломки беспилотников повредили остекление торгового центра в одном из районов Воронежской области. Ночью в трех районах области сбили 11 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее две ТЭС в ДНР были повреждены в результате атаки ВСУ.