Пушилин: электроэнергия не поступает 65% потребителей в ДНР

В ДНР без электричества после атаки ВСУ остались 65% потребителей

Без электроснабжения в ДНР после украинских атак на энергетические объекты остались 65% потребителей. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«На данный момент электроэнергия не поступает 65% потребителей», — написал он, отметив, что возможны веерные отключения электроэнергии.

Пушилин также рассказал, что в республике в связи с ЧП будут работать только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло.

Профильные ведомства работают над восстановлением подачи света, добавил он.

18 ноября в ДНР пропало электричество из-за ударов ВСУ по Зуевской и Старобешевской ТЭС. Кроме того, повреждены объекты в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево Иловайске, а также в Амвросиевском и Волновахском округах. В связи с атаками остановились котельные и фильтровальные станции. Произошли перебои в мобильной связи и работе многофункциональных центров. Пушилин назвал атаку беспрецедентной.

