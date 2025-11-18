Дотком назвал «вершиной айсберга» расследование о коррупции на Украине

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, который наиболее известен под псевдонимом Ким Дотком, заявил на своей странице в соцсети X, что последнее расследование национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) выявило лишь вершину айсберга проблемы с коррупцией в стране.

«Расследование НАБУ на Украине выявило лишь вершину айсберга. Самая коррумпированная страна Европы остается таковой», — заявил он.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

При этом The New York Post писала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн.

Позже депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может «проведать» Миндича в Турции.

Ранее стало известно, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака.