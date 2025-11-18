На Украине намекнули, что Миндич может прятаться в Турции

Украинский лидер Владимир Зеленский может «проведать» в Турции своего соратника Тимура Миндича, обвиняемого в коррупции. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Турне Зеленского продолжается. Сегодня в Испании. Завтра собирается в Турцию. А там, может, и лучшего друга Миндича проведает. Все - таки сколько уже не виделись», — отметил он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

При этом The New York Post писала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн.

Ранее на Украине оппозиция выдвинула ультиматум Зеленскому.