Окружение Зеленского советует ему уволить Ермака

Окружение украинского лидера Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине советует главе государства отправить в отставку главу офиса Андрея Ермака. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«Большинство опрошенных (из окружения – «Газета.Ru») давали разные рекомендации выхода из кризиса. Но почти все, не сговариваясь, советовали заменить... Андрея Ермака», — говорится в сообщении издания.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

При этом The New York Post писала о том, что Зеленский лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн.

В статье говорится, что хотя Зеленский сам не участвовал в хищениях, он тесно связан с организаторами преступной схемы, такими как бизнесмен Тимур Миндич и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

Ранее на Украине оппозиция выдвинула ультиматум Зеленскому.