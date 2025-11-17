На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать найденного в Гольяновском пруду ребенка отказалась признавать вину

112: мать обезглавленного ребенка после явки с повинной заявила, что невиновна
Мать убитого в подмосковной Балашихе шестилетнего ребенка, которая созналась в совершении преступления, отказалась признавать вину. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По словам журналистов, когда пришел адвокат, подозреваемая отказалась от своих показаний, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ, которая гарантирует право не свидетельствовать против себя.

Напомним, 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили рюкзак с головой ребенка. На шее мальчика были следы удушения. Вскоре в сумке на балконе квартиры в Балашихе нашли тело без отпиленной лобзиком головы.

Позднее 31-летняя мать ребенка Елена Цуканова написала явку с повинной, однако не смогла объяснить мотивы убийства. Родственники изначально заявили правоохранительным органам, что ребенка перед смертью увел отчим, но мать Цукановой позже сказала, что «никакого сожителя нет» — якобы ребенка убила некая Юлия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее порноактриса вышла замуж за пасынка, а потом обезглавила его отца.

