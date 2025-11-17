Мать найденного в Гольяновском пруду ребенка созналась в преступлении

СКР: мать призналась в убийстве ребенка в Балашихе, но не смогла назвать мотив

Мать убитого в подмосковной Балашихе шестилетнего ребенка созналась в совершении преступления, но не смогла объяснить свои мотивы. Об это сообщает пресс-служба Следственное управление СК России по Подмосковью.

«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла», — рассказали в Следственном комитете.

Следствие считает, что женщина убила мальчика в квартире в Балашихе, после чего выбросила фрагменты в Гольяновский пруд в Москве.

В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические экспертизы, а также криминалистическая экспертиза по холодному оружию. Кроме того, матери убитого ребенка планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что причиной убийства шестилетнего мальчика с инвалидностью могла быть неспособность его матери справиться с ним в одиночку.

16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили рюкзак с головой ребенка. На шее мальчика были следы удушения. Вскоре в сумке на балконе квартиры в Балашихе нашли тело без отпиленной лобзиком головы.

