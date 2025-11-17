На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Порноактриса вышла замуж за пасынка, а потом обезглавила его отца

В США порноактриса отрубила голову отцу пасынка, за которого вышла замуж
Police Department/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Порноактрису из Лас-Вегаса признали виновной в убийстве бывшего мужа. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, 47-летняя Девина Майклс ударила 46-летнего Джонатана Уиллетта похожим на подсвечник предметом в момент, когда делала ему массаж. После этого он перестал двигаться.

Поняв, что он умер, Майклс отрезала мужчине голову и положила ее в корзину для белья, после чего отправилась к себе домой, где выбросила ее в мусорный бак. Мать Уиллетта тем временем обнаружила его окровавленное тело дома и обратилась в полицию.

«Голову Уиллетта, как и инструменты, которые использовались для расчленения тела, не нашли», – сообщается в публикации.

Известно, что порноактриса за некоторое время до инцидента развелась с мужчиной, чтобы выйти замуж за его взрослого сына. После того, как женщину арестовали, его адвокаты пытались обвинить в преступлении и его, но каких-либо доказательств этого не нашли.

Майклс грозит пожизненное заключение. Сначала она призналась в содеянном, но позже заявила о своей невиновности.

