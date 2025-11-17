Ведьма, микрозаймы, шизофрения. Задержана мать мальчика, чью голову нашли в пруду в Москве

Мать мальчика, чью голову в воскресенье выловили из Гольяновского пруда в Москве, задержали. Также задержан ее сожитель. Отец ребенка, который развелся с женщиной этим летом, узнал о смерти сына из новостей. По информации Telegram-каналов, подозреваемая в убийстве употребляла наркотики, страдала шизофренией, потеряла работу и набрала микрозаймов. У самого мальчика была тяжелая инвалидность.

Мать и отчима мальчика, голову которого выловили из Гольяновского пруда в Москве, задержали. Убийство ребенка, вероятно, произошло в жилищном комплексе «Новая Алексеевская роща» в Балашихе, где проживала пара. Расчлененный мальчик был инвалидом и не мог ходить, выяснил Mash.

Мать «едва с ним справлялась», тяжелая ситуация и могла стать причиной убийства.

По данным Telegram-канала, у женщины есть еще 9-летняя дочь. Она также проживает в Балашихе, учится во 2-м классе.

Мать детей развелась с их отцом летом 2025 года. Мужчина узнал о смерти сына из новостей. Экс-супруги были в браке 10 лет.

Ведьма с микрозаймами и шизофренией

Мать убитого мальчика зовут Елена Цуканова, ей чуть больше 30 лет. Она переехала в Москву из Пензенской области. Училась в МГГУ им. Шолохова, но бросила университет после второго курса.

Затем женщина пошла работать курьером и продавцом, причем часто меняла рабочие места. Она успела поработать в магазинах «Красное и белое», «Дикси» и «Твое».

С последнего ее места работы — из «Магнита» — ее уволили «за регулярный перегар».

По данным SHOT, женщина часто брала микрозаймы, сейчас у нее более 100 тысяч рублей долгов. Как пишут Telegram-каналы, она употребляла не только алкоголь, но и запрещенные вещества, а также имела проблемы с психикой. Подозреваемая в убийстве своего сына считала себя ведьмой и проводила «эксперименты с сознанием», называя себя «магом». В соцсетях Цуканова писала, что «ходит между мирами». Женщина рассказывала подписчикам, что с 2022 года у нее открылись сверхспособности: ее «стали преследовать цифры во снах», и она воспринимала это как «знаки из другого измерения».

«Кстати, в нашей реальности я считаю не один даже эксперимент с сознанием, а куча их на Земле. И мне кажется, я была в другом. Можно, конечно, сказать, что это бред и глюки, но все равно как бы понимание этого поражает», — гласит один из ее постов.

Соседи Цукановой говорят, что давно заметили, что у нее проблемы с психикой. Женщина состояла на учете с диагнозом «параноидальная шизофрения». Врачи отмечали, что она обычно не проявляла агрессии, но в последнее время стала вести себя странно. У нее было «осеннее обострение», с начала сентября ей нередко вызывали скорую.

В полицию пришла бабушка

Убитый мальчик жил с матерью и ее сожителем, но у него также была бабушка. Именно она обратилась в полицию, заявив, что ее внука из дома увел отчим, сообщает подмосковная прокуратура.

«Со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел 6-летнего внука из дома и больше она его не видела», — отметила она.

16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили рюкзак с головой ребенка. На шее мальчика были следы удушения. Вскоре в сумке на балконе квартиры в Балашихе нашли тело без отпиленной лобзиком головы. Пока официальных подтверждений того, что голова, найденная в Гольяновском пруду, и останки на балконе являются фрагментами одного и того же тела, нет.