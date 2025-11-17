Путин установил новый день воинской славы России

Глава РФ Владимир Путин законом установил День героического штурма и взятия Кёнигсберга — 9 апреля — новым днем воинской славы России. Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Внести в статью <...> «О днях воинской славы памятных датах России» <...> 9 апреля — День героического штурма и взятия Кёнигсберга (1945 год)», — говорится в законе.

Отмечается, что решение президента вступает в силу со дня подписания закона.

Взятие немецкого города Кёнигсберга (Калининград) стало одним из важных событий на заключительном этапе Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы). Штурм города проходил с 6 по 9 апреля 1945 года. Им руководил Маршал СССР Александр Василевский. Советские войска взяли в плен почти 94 тысячи немецких солдат, было захвачено более 2 тысяч орудий, свыше 1600 минометов и 128 самолетов.

Кёнигсберг был устаревшим городом с точки зрения урбанистики, но грозной крепостью, которую готовились оборонять еще в Первую мировую войну. Ее окружали 15 мощных фортов, построенных в конце XIX века и способных выдержать артиллерийский огонь. Подробнее о тех событиях — в материале «Газеты.Ru».

