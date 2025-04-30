Литва, Польша и Германия желают заполучить территорию Калининградской области. Об этом заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT.

По его словам, в Литве часть общества считает, что эти территории были исконно балтийскими, а президент страны Гитанас Науседа высказывал претензии на Калининград, называя его Караляучюс.

У поляков, которые уже проводили военные учения вблизи российского региона, тоже есть свой вариант названия Калининграда — Крулевец, продолжил Орлов.

«На их националистических ресурсах можно легко найти карты Польши с включенной Калининградской областью», — отметил эксперт.

В Германии радикальная часть общества ностальгирует по Калининградской области, но раньше их «останавливало душевное чувство вины за Вторую мировую», рассказал он.

Орлов подчеркнул, что эти претензии на российский регион останутся несбыточной мечтой для европейских претендентов.

Накануне помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны — члены НАТО в рамках учений вблизи российских границ отрабатывают сценарии с захватом Калининградской области. Он пояснил, что в ходе учений отрабатываются наступательные действия от Вильнюса до Одессы, а также захват Калининградской области, блокирование судоходства на Балтике и в Черном море. Кроме того, НАТО отрабатывает превентивные удары по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания.

Ранее военкор Сладков назвал способ отбить желание НАТО нападать на Россию.