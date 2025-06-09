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В РФ появится новая памятная дата в честь взятия Кенигсберга

ТАСС: день штурма и взятия Кенигсберга включат в перечень памятных дат РФ
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РИА Новости

День героического штурма и взятия Кенигсберга (ныне Калининград) в 1945 году включат в перечень памятных дат России. Об этом ТАСС сообщил один из инициаторов соответствующего законопроекта, сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

«9 апреля — день, когда родилась наша область. Подвиг наших предков подарил нам не просто землю, но и будущее на этой русской территории», — отметил сенатор.

Взятие Кенигсберга стало одним из важных событий на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Штурм города проходил с 6 по 9 апреля 1945 года. Им руководил Маршал СССР Александр Василевский. Советские войска взяли в плен почти 94 тыс. немецких солдат, было захвачено более 2 тыс. орудий, свыше 1600 минометов и 128 самолетов.

До этого политолог Антон Орлов перечислил страны, которые хотят заполучить территорию Калининградской области. По его словам, это хотят сделать Литва, Польша и Германия.

Эксперт отметил, что в Литве часть общества считает, что Калининград был исконно балтийским, а президент страны Гитанас Науседа и вовсе называет город Караляучюс. Орлов также заявил, что у поляков, которые проводили военные учения вблизи города, тоже есть вариант названия Калининграда — Крулевец. А в Германии, добавил эксперт, радикальная часть общества ностальгирует по Калининградской области, но раньше их «останавливало душевное чувство вины за Вторую мировую».

Ранее в Литве обвинили РФ в попытках переписать историю.

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