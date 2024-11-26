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Экс-премьера России Касьянова оштрафовали за нарушение закона о деятельности иноагентов

Суд оштрафовал Касьянова на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

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Бывший председатель правительства России Михаил Касьянов (признан в РФ иностранным агентом) привлечен к административной ответственности за нарушение закона о деятельности иноагентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Таганский районный суд Москвы признал его виновным и назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.

15 ноября участники движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, призвав отобрать у Касьянова квартиру в центре Москвы за 700 млн руб.

В ноябре 2023 года Касьянова признали иноагентом. Как заявили в Минюсте, он «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Касьянов проживает за пределами РФ.

Ранее суд оштрафовал фонд «Свободная Якутия» (признана в РФ нежелательной организацией) за нарушение деятельности иноагента.

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