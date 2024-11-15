У экс-премьера Касьянова захотели отобрать квартиру за 700 млн руб.

Участники движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, призвав отобрать у бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова (признан в РФ иностранным агентом) квартиру в центре Москвы за 700 млн руб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Экс-премьер получил недвижимость площадью 427 квадратных метров на Рочдельской улице в начале нулевых как служебное жилье. Теперь активисты требуют изъять жилье в пользу государства.

Согласно документам, квартира принадлежит Касьянову и его супруге Ирине. В начале ноября они выставили его на продажу за 700 млн руб. По информации канала, в квартире есть камин, дорогие персидские ковры и элементы из мрамора. В квартире есть библиотека, комнаты для обслуживающего персонала, пять санузлов и две лоджии.

В ноябре 2023 года Касьянова признали иноагентом. Как заявили в Минюсте, он «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Касьянов проживает за пределами РФ.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.