На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бизнесмена Бориса Зимина внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес бизнесмена Зимина в перечень террористов и экстремистов
true
true
true
close
Валерий Левитин/РИА Новости

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сына основателя «Вымпелкома», бизнесмена Бориса Зимина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Зимин Борис Дмитриевич*, 24.11.1968 г. р., гор. Москва», — указано в перечне.

В апреле Зимина заочно приговорили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве. В отношении Зимина было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Его обвинили в хищении акций АО «Каршеринг».

Борис Зимин уехал из РФ в 2004 году, а с 2020 года проживает в Израиле. В 2023 году министерство внутренних дел РФ объявило его в розыск из-за обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, возбужденное против Зимина уголовное дело было связано с хищением акций компании BelkaCar LTD, которая является «дочкой» АО «Каршеринг». Потерпевшая сторона оценила нанесенный ущерб в 4 млрд рублей.

Ранее в реестр террористов и экстремистов попал журналист The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами