Бизнесмена Бориса Зимина внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сына основателя «Вымпелкома», бизнесмена Бориса Зимина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Зимин Борис Дмитриевич*, 24.11.1968 г. р., гор. Москва», — указано в перечне.

В апреле Зимина заочно приговорили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве. В отношении Зимина было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Его обвинили в хищении акций АО «Каршеринг».

Борис Зимин уехал из РФ в 2004 году, а с 2020 года проживает в Израиле. В 2023 году министерство внутренних дел РФ объявило его в розыск из-за обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, возбужденное против Зимина уголовное дело было связано с хищением акций компании BelkaCar LTD, которая является «дочкой» АО «Каршеринг». Потерпевшая сторона оценила нанесенный ущерб в 4 млрд рублей.

Ранее в реестр террористов и экстремистов попал журналист The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций).