Косиняк-Камыш: военные проверят ж/д пути в Польше после информации о взрыве

Министр внутренних дел и администрации Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польских военных привлекли к проверке железнодорожных путей после информации о взрыве. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Мы проводим скоординированные операции со 2-й Люблинской бригадой территориальной обороны, в частности, с 25-м батальоном легкой пехоты из Замостья», — пояснил министр.

Он добавил, что в расследовании акта агрессии на путях в районе Гарволина принимают участие подчиненные министерству национальной обороны службы. Военным предстоит проинспектировать участок железнодорожных путей длиной около 120 километров до границы с Украиной в Хрубешове.

17 ноября политолог Сергей Маркелов рассказал, что взрыв на железнодорожной линии Демблин-Варшава, ведущей на Украину, на самом деле говорит о том, что европейское общество устало от поддержки Киева.

На железнодорожной линии Демблин-Варшава, ведущей на Украину, обнаружили повреждения, возникшие из-за взрыва. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что железная дорога была повреждена в результате диверсии.

Ранее в Польше заявили, что инцидент с залетевшими БПЛА был серьезнее, чем считалось раньше.