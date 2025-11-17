В России объяснили подрыв железнодорожных путей из Польши на Украину

Взрыв на железнодорожной линии Демблин-Варшава, ведущей на Украину, на самом деле говорит о том, что европейское общество устало от поддержки Киева. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Сергей Маркелов.

«Произошедшие на железнодорожных путях в Польше взрывы свидетельствуют о росте антиукраинских настроений в Европе. Как бы европейские политики ни пытались убеждать всех в нерушимой поддержке Киева, политическая реальность пробивается на свет вот таким образом», — сказал политолог.

По его мнению, обычным жителям стран Европы просто надоело, что фактически из их кармана исчезают деньги на поддержку Киева и некой мифической угрозы со стороны России.

«Понятно, что на официальном уровне, который больше похож на политический сюрреализм, будут говорить о возможной причастности России к произошедшему. Лидеры европейских государств давно привыкли решать свои внутренние проблемы через внешнего врага, а потому им проще обвинить Россию в диверсиях, чем принять действительность», — заключил Маркелов.

На железнодорожной линии Демблин-Варшава, ведущей на Украину, обнаружили повреждения, возникшие из-за взрыва. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что железная дорога была повреждена в результате диверсии.

Ранее в Польше заявили, что инцидент с залетевшими БПЛА был серьезнее, чем считалось раньше.