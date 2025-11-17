На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше заявили, что инцидент с залетевшими БПЛА был серьезнее, чем считалось раньше

Генерал Клиш: часть залетевших в Польшу якобы российских БПЛА несла взрывчатку
WarNewsPL/X

Оперативный командующий Вооруженными силами Польши Мацей Клиш заявил, что угроза во время инцидента с якобы российскими БПЛА в воздушном пространстве республики была «более серьезной, чем считалось ранее». Его слова приводит RMF 24.

Как заявил Клиш, некоторые из якобы российских беспилотников были оснащены взрывчаткой. Он опроверг утверждения, что это были «картонные или бумажные объекты».

Угроза для Польши «была реальной», сказал военный.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили более 20 беспилотников. Несколько из них были сбиты, в том числе истребителями стран НАТО. Инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию беспрецедентной и обвинил Россию в провокации.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее глава МИД Польши начал пугать российскими ударами вглубь Европы.

