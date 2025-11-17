На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать обезглавленного мальчика могла придумать расправившегося с ним отчима

112: мать обезглавленного мальчика может оказаться единственной обвиняемой
Отчима, который якобы расправился с ребенком в Балашихе, могло не существовать. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, мать обезглавленного ребенка пока что является единственной подозреваемой.

При этом ранее сообщалось о том, что об исчезновении шестилетнего мальчика полиции рассказала бабушка. По ее словам, возлюбленный дочери забрал ребенка, после этого она внука не видела. Однако в беседе с представителями «112» женщина заявила, что сожителя нет.

В беседе с РЕН ТВ она рассказала, что не знала о существовании партнера у дочери, так как на эту тему они не разговаривали.

При этом, по данным «112», в квартире в момент приезда оперативников находилась только сама мать обезглавленного.

«Внятных объяснений она дать не смогла, был ли сожитель и существует ли он вообще – пока неясно», – говорится в публикации.

Голову ребенка обнаружили накануне в Гольяновском пруду. Изначально предполагалось, что с мальчиком расправился отчим. Голову к водоему якобы привезла мать. Самого обезглавленного мальчика обнаружили в квартире женщины. Сама родительница призналась в содеянном.

Ранее в Подмосковье вынесли наказание таксисту, который опоил наркотиками и изнасиловал женщину.

