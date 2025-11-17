На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бабушка обезглавленного мальчика раскрыла новую версию произошедшего

Бабушка обезглавленного в Подмосковье мальчика не верит, что это сделала ее дочь
true
true
true
close
Столичный СК

Бабушка обезглавленного ребенка, найденного в подмосковной Балашихе, предположила, что дочь не могла участвовать в расправе. Об этом она рассказала журналистам РЕН ТВ.

По словам женщины, дочь не смогла бы сотворить подобное с сыном.

«Нет, она не могла. С ней там жила девочка Юля», – рассказала родительница.

Она добавила, что дочь, когда куда-то уходила, оставляла ребенка с «Юлей». Кем является эта женщина, она не уточнила.

Бабушка ребенка также добавила, что не знала о существовании партнера у дочери, так как они не говорили про отношения.

Голову мальчика обнаружили в Гольяновском пруду. Остальное обнаружили в квартире в Балашихе, где несовершеннолетний проживал вместе с матерью, девятилетней сестрой и отчимом.

Предположительно, последний расправился с ребенком. Предварительно, мать хотела скрыть преступление возлюбленного, поэтому бросила голову в пруд.

Известно, что с мужем женщина развелась летом 2025-го года. О произошедшем отец мальчика узнал из СМИ.

Ранее стало известно о психических проблемах и галлюцинациях у матери обезглавленного ребенка

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами