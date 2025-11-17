Бабушка обезглавленного мальчика раскрыла новую версию произошедшего

Бабушка обезглавленного в Подмосковье мальчика не верит, что это сделала ее дочь

Бабушка обезглавленного ребенка, найденного в подмосковной Балашихе, предположила, что дочь не могла участвовать в расправе. Об этом она рассказала журналистам РЕН ТВ.

По словам женщины, дочь не смогла бы сотворить подобное с сыном.

«Нет, она не могла. С ней там жила девочка Юля», – рассказала родительница.

Она добавила, что дочь, когда куда-то уходила, оставляла ребенка с «Юлей». Кем является эта женщина, она не уточнила.

Бабушка ребенка также добавила, что не знала о существовании партнера у дочери, так как они не говорили про отношения.

Голову мальчика обнаружили в Гольяновском пруду. Остальное обнаружили в квартире в Балашихе, где несовершеннолетний проживал вместе с матерью, девятилетней сестрой и отчимом.

Предположительно, последний расправился с ребенком. Предварительно, мать хотела скрыть преступление возлюбленного, поэтому бросила голову в пруд.

Известно, что с мужем женщина развелась летом 2025-го года. О произошедшем отец мальчика узнал из СМИ.

Ранее стало известно о психических проблемах и галлюцинациях у матери обезглавленного ребенка