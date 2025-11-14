На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье вынесли наказание таксисту, который опоил наркотиками и изнасиловал женщину

В Подмосковье таксиста посадят в тюрьму на 15 лет за изнасилование пассажирки
Telegram-канал СК Подмосковья

В Подмосковье таксист получил срок после того, как опоил наркотиками и изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает Telegram-канал «СК Подмосковья».

«Собранные следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему местному жителю за совершение преступлений против половой свободы женщины, а также сбыт наркотических веществ», — говорится в публикации.

Инцидент произошел в начале 2024 года. Таксист подошел на перроне к 31-летняя жительнице Балашихи и предложил подвезти. Во время поездки мужчина угостил пассажирку напитком, в который подмешал наркотическое вещество и лекарственное средство, после чего женщине стало плохо, тогда мужчина изнасиловал ее. После произошедшего состояние пассажирки ухудшилось. После выяснилось, что травмы, которые получали женщина оказались несовместимыми с жизнью.

Также сообщается, что после преступления таксист перенес тело женщины в лес. Суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Москве водитель автобуса залез под юбку уснувшей мигрантке.

