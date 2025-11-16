Появилось фото рюкзака, в котором в Москве нашли голову расчлененного школьника

Московская прокуратура опубликовала в Telegram-канале фото сиреневого рюкзака и красного пакета, в котором нашли голову убитого ребенка.

В ведомстве заявили, что контролируют ход расследования.

16 ноября из Гольяновского пруда на востоке Москвы выловили рюкзак с головой школьника. По предварительной информации, ребенка в возрасте от семи до 10 лет убили и расчленили, а его останки бросили в пруд. На шее школьника обнаружили гематомы, подтверждающие версию насильственного удушения. Выяснилось, что с момента его гибели прошло более двух суток.

Местный житель Анатолий (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что у пруда работают правоохранители. Они опрашивают очевидцев и осушают пруд. Его не огораживали, люди «спокойно ходят» вокруг. Водолазы тоже прибыли на место происшествия.

Ранее в деле о расчленении мальчика в Москве появился подозреваемый.