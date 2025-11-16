Рюкзак с головой школьника нашли на востоке Москвы

SHOT: в пруду на востоке Москвы найден рюкзак с головой школьника

Останки человека нашли в Гольяновском пруду на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале, опубликовав фото с места происшествия.

Как пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, из пруда выловили рюкзак с головой ребенка. По предварительной информации, погибшему школьнику было от семи до десяти лет.

«В Москве убили и расчленили школьника. Его останки бросили в пруд», — говорится в публикации.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Расследование находится на контроле у прокуратуры.

До этого в московской квартире мужчина нашел тело своего шестилетнего сына, которого жестоко убили при помощи ножа и молотка. На теле мальчика обнаружены множественные колото-резаные ранения и другие повреждения. В преступлении подозревают мать ребенка. Женщина оставила записку, в которой сообщила, что она и сын неизлечимо больны, попросив никого не винить в ее смерти. Сейчас женщина находится в больнице после неудачной попытки самоубийства. По данным СМИ, у подозреваемой — симптомы шизотипического расстройства.

Ранее в Ростове-на-Дону родители убили младенца и расчленили тело в мясорубке.