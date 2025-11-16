На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В деле об убийстве и расчленении мальчика в Москве появился подозреваемый

true
true
true

Первый подозреваемый появился в деле об убийстве школьника, чью голову нашли в Гольяновском пруду на востоке Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, преступление мог совершить мужчина ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения. Его личность и местонахождение на данный момент устанавливаются.

В ночь на 14 ноября подозрительного прохожего видели очевидцы. По их словам, неизвестный бросил в пруд пакет, внутри которого впоследствии нашли рюкзак с головой мальчика. Позже было установлено, что ребенка, предварительно, расчленили лобзиком.

На данный момент водолазы ищут в пруду другие останки ребенка. Опрашиваются рабочие, сделавшие страшную находку. Кроме того, просматриваются камеры видеонаблюдения.

16 ноября в московской прокуратуре сообщили об обнаружении человеческих останков на востоке Москвы. По данным Telegram-канала SHOT, из пруда выловили рюкзак с головой ребенка. По предварительной информации, погибшему школьнику было от семи до десяти лет. Ребенка убили, расчленили, а затем бросили в пруд.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Расследование находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в Ростове-на-Дону родители убили младенца и расчленили тело в мясорубке.

