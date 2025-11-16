На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде потушили пожар в жилом доме, возникший после атаки ВСУ

В Волгограде потушили возникший из-за атаки БПЛА пожар в многоэтажном доме
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пожар в жилом доме Волгограда, возникший после ночной атаки ВСУ, полностью потушен. Трое пострадавших гражданских были госпитализированы, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.

Возгорание в многоэтажке на улице Кропоткина оперативно ликвидировали пожарные расчеты.

«Пожар на Кропоткина потушен», — подтвердили в областной администрации.

В областной прокуратуре сообщали, что при налете БПЛА были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов. Сотрудники ведомств следят за соблюдением прав людей и оказанием им всесторонней помощи.

В ночь на 16 ноября в небе над Волгоградом раздались более десяти взрывов, работали системы противовоздушной обороны. Горожане слышали гул моторов и видели вспышки.

Вскоре губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что удары БПЛА пришлись по многоэтажным домам в Дзержинском и Тракторозаводском районах. При этом пострадали три человека.

Ранее в Волгограде рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами