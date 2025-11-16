В Волгограде потушили пожар в жилом доме, возникший после атаки ВСУ

Пожар в жилом доме Волгограда, возникший после ночной атаки ВСУ, полностью потушен. Трое пострадавших гражданских были госпитализированы, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
Возгорание в многоэтажке на улице Кропоткина оперативно ликвидировали пожарные расчеты.
«Пожар на Кропоткина потушен», — подтвердили в областной администрации.
В областной прокуратуре сообщали, что при налете БПЛА были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов. Сотрудники ведомств следят за соблюдением прав людей и оказанием им всесторонней помощи.
В ночь на 16 ноября в небе над Волгоградом раздались более десяти взрывов, работали системы противовоздушной обороны. Горожане слышали гул моторов и видели вспышки.
Вскоре губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что удары БПЛА пришлись по многоэтажным домам в Дзержинском и Тракторозаводском районах. При этом пострадали три человека.
Ранее в Волгограде рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА.