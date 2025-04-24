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Медведев прокомментировал выданный на арест Путина ордер МУС

Медведев: МУС, выдавая ордер на арест Путина, противоречит сам себе
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в 1-м номере за 2025 год журнала «Правоведение» СПбГУ, заявил, что Международный уголовный суд (МУС) противоречит сам себе, выдавая ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Медведев подчеркнул, что, согласно Римскому статуту, смысл выдачи ордера на арест заключается в том, что суд может потребовать у государств-участников статута выдать лицо, в отношении которого ордер выдан.

Однако в случае, когда лицо, на которое выдан ордер, пользуется иммунитетом как должностное лицо государства, не участвующего в статуте, то «выдача подобного ордера и направление судом просьбы государству-участнику арестовать указанное лицо и передать его в распоряжение суда противоречат ст. 98 статута».

До этого глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсетях, что внес в парламент законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда.

Ранее сообщалось, что главного прокурора МУС, по чьему запросу был выдан ордер на арест Путина, обвиняют в домогательства.

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