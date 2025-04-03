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МИД Венгрии внес в парламент законопроект о выходе из МУС

Сийярто: парламент Венгрии может проголосовать о выходе страны из МУС в мае
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Marton Dunai/Reuters

Глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсетях, что внес в парламент законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС).

Голосование может пройти в конце мая, а решение вступит в силу через год.

«Парламент может начать обсуждение этого законопроекта до конца апреля и проголосовать по нему в конце мая. После парламентского голосования мы, конечно, уведомим Организацию Объединенных Наций о своем шаге, и, согласно международному законодательству, наше решение вступит в силу через год», — сказал он.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал смелым и принципиальным решением выход Венгрии из Международного уголовного суда (МУС).

3 апреля премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство приняло решение выйти из состава Международного уголовного суда (МУС). Премьер-министр страны Виктор Орбан пояснил, что они считают этот суд стал политизированным. В качестве примера он привел ордер на арест Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что главного прокурора МУС, по чьему запросу был выдан ордер на арест Путина, обвиняют в домогательства.

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