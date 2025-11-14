В США заявили, что коррупционные скандалы подрывают позиции Зеленского

Политические позиции Владимира Зеленского оказались под угрозой из-за антикоррупционных разоблачений, демонстрирующих уязвимость его администрации. Об этом сообщает The New York Times (NYT), анализируя последние события на Украине.

Как отмечает издание, образ борца с олигархами, созданный Зеленским во время предвыборной кампании, контрастирует с текущей реальностью. Многие украинцы считают, что президент действует в узком кругу лиц, не связанных правилами.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

В связи с коррупционным скандалом Евросоюз требует гарантий от Киева, что выделенная стране финансовая помощь не пойдет в откаты. Пока расследование не затронуло самого Зеленского. Кому выгодно раздувать на Украине историю с коррупцией и чем она может обернуться для украинского президента — в материале «Газеты.Ru».

