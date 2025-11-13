Суд отправил под домашний арест жену бывшего топ-менеджера «Росатома»

Суд отправил под домашний арест супругу бывшего руководителя структурного подразделения «Росатома» Геннадия Сахарова по делу о посредничестве при взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Дарье Сахаровой предъявлено обвинение в посредничестве в даче взятки в особо крупном размере (ст. 291.1 УК РФ)», — передает агентство слова собеседника.

По решению суда в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, обвинение по статье 290 УК РФ (получение взятки) предъявлено и самому топ-менеджеру, который сотрудничает со следствием. Оба фигуранта полностью признали вину.

30 мая Мещанский районный суд Москвы приговорил Сахарова к 12 годам колонии строгого режима за получение взятки. По версии следствия, экс-директор подразделения получил от гендиректора АО «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе свыше 30 млн рублей за содействие в реализации контрактов с дочерними предприятиями «Росатома». На момент совершения преступления Сахаров занимал должность руководителя по контролю проектов сооружения госкорпорации.

Ранее суд арестовал активы бывшего топ-менеджера «Росатома» на 284,4 млн рублей.