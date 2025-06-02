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Общество
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Суд арестовал активы бывшего топ-менеджера «Росатома» на 284,4 млн рублей

Суд арестовал активы экс-главы подразделения «Росатома» Сахарова
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НИУ МГСУ

Столичные суды и следственный орган наложили арест на активы бывшего директора структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Из документов следует, что обеспечительные меры были наложены на недвижимость, денежные средства, ювелирные украшения и другие активы бывшего топ-менеджера. Общая сумма арестованного имущества составила более 284,4 млн рублей.

«В соответствии с решением суда установлен запрет распоряжаться указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества», — говорится в материалах дела.

30 мая Мещанский районный суд Москвы приговорил Сахарова к 12 годам колонии строгого режима за получение взятки. По версии следствия, экс-директор подразделения получил от гендиректора АО «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе свыше 30 млн рублей за содействие в реализации контрактов с дочерними предприятиями «Росатома». На момент совершения преступления Сахаров занимал должность руководителя по контролю проектов сооружения госкорпорации.

Ранее суд арестовал замминистра природных ресурсов Кубани по делу о мошенничестве.

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