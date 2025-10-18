На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Топ-менеджера «Росатома» снова заподозрили во взяточничестве

Бывшего топ-менеджера «Росатома» Сахарова вновь заподозрили во взяточничестве
Бывший глава подразделения «Росатома» Геннадий Сахаров стал фигурантом нового уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Очередной эпизод дела Сахарова связан с инжиниринговой компанией и был выделен на стадии следствия по основному делу, сообщает ТАСС.

«По версии следствия, Сахаров оформил знакомую своей супруги в созданную одним из банкиров-олигархов компанию «Интэнс инжиниринг» для работы по контрактам Росатома. Таким образом он получил долю в компании и вознаграждение в качестве взятки», — сообщает агентство.

Как отмечается, в настоящий момент Сахарову обвинение по этому эпизоду пока официально не предъявили. В мае Мещанский суд Москвы признал виновным менеджера в получении взятки размером около 32,6 млн руб., и приговорил к 12 годам колонии строгого режима с семикратным штрафом (около 228,2 млн руб.).

В сентябре Басманный суд Москвы наложил арест на собственность Сахарова и его жены на сумму свыше 100 млн. Согласно решению, были арестованы три квартиры в Москве, три автомобиля и одно машиноместо семьи топ-менеджера.

Ранее Сахаров не признал вину по обвинению во взяточничестве.

