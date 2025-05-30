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Общество
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Суд назначил 12 лет колонии бывшему топ-менеджеру «Росатома»

Бывшему топ-менеджеру «Росатома» Сахарову дали 12 лет колонии за взятку
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НИУ МГСУ

Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова к 12 годам колонии строгого режима за получение взятки. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Сумма взятки превысила 30 миллионов рублей.

Сахаров (экс-директор по капвложениям «Росатома») признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Помимо срока ему назначен штраф в трехкратном размере взятки — около 100 миллионов рублей.

Гендиректор АО «Оргэнергострой» Элгудж Кокосадзе получил восемь лет колонии строгого режима за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) с аналогичным штрафом. После оглашения приговора он был задержан в зале суда.

По версии следствия, Сахаров получил от Кокосадзе свыше 30 млн рублей за содействие в реализации контрактов с дочерними предприятиями «Росатома». На момент совершения преступления Сахаров занимал должность руководителя по контролю проектов сооружения госкорпорации.

Кокосадзе признал вину до начала судебного разбирательства и находился под подпиской о невыезде.

В январе этого года Сахаров признал вину в получении взятки в размере 32,6 млн руб. от Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, которые были заключены с подведомственными ГК «Росатом» организациями.

Ранее суд арестовал замминистра природных ресурсов Кубани по делу о мошенничестве.

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