Власти Саратовской области сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры

Бусаргин: в Саратове БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры
Shutterstock

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в Telegram-канале о повреждении в Саратове объектов гражданской инфраструктуры при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы», — написал глава региона.

До этого сообщалось, что в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Также расширенные ограничения ввели в аэропорту Краснодара (Пашковский).

Вечером 13 ноября Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата в период с 20:00 до 23:00 мск. Над акваторией Черного моря были сбиты 14 дронов, над территорией Белгородской области — 9, над Крымом — 4, по 3 над Воронежской и Ростовской областями, а также один в Курской области.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.

Атаки БПЛА на Россию
