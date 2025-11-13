На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Три российских аэропорта приостановили прием и выпуск самолетов

В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 23:13 мск.

В 20:48 и 20:53 мск были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов из аэропортов Геленджика и Волгограда.

В ночь на 13 ноября ограничения вводились в краснодарском аэропорту Пашковский.

До этого российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 14 украинских беспилотников над территорией Крыма и акваторией Черного моря. По данным Минобороны России, воздушные атаки были отражены в период с 18:00 до 20:00. Половина целей уничтожена над полуостровом, остальные — над морской акваторией.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.

