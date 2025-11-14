В Новороссийске зафиксировано падение фрагментов БПЛА еще по двум адресам

В Новороссийске фрагменты беспилотников повредили еще два дома. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«В одном случае повреждена квартира на 15-м этаже многоквартирного дома, еще в нескольких выбило окна. Пострадавших нет», — сказано в сообщении оперштаба.

Кроме того, фрагменты беспилотника упали на придомовую территорию по еще одному адресу.

Незадолго до этого в оперштабе сообщили, что в результате атаки беспилотников по Новороссийску пострадал мужчина. Обломки дрона попали в квартиру на четвертом этаже одного из домов. Сообщалось также о повреждении нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Позднее стало известно, что фрагменты беспилотного летательного аппарата повредили еще два многоквартирных дома в Новороссийске. Речь шла о домах высотой в пять и 16 этажей.

В ночь на 13 ноября Вооруженные силы Украины атаковали Крым несколькими группами дронов с разных направлений. Первая группа дронов направлялась к полуострову со стороны Затоки, вторая — из Вознесенска, еще одна — из Высокополья. В ходе отражения атаки силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников в районах Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории.

