Появились подробности о ночной атаке ВСУ на Крым

Ночная атака ВСУ на Крым велась несколькими группами дронов с разных направлений
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 13 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым несколькими группами дронов с разных направлений. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел Спецназа».

По его данным, первая группа дронов направлялась к полуострову со стороны Затоки, вторая — из Вознесенска, еще одна — из Высокополья. В ходе отражения атаки подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 украинских беспилотников в районах Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории.

«Налет вновь проводился в ночное время. Делается это для усложнения перехвата низколетящих БПЛА, которые пролетают на разных высотах и заходят с разных районов», — сказано в посте.

Ночью Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО за три часа уничтожили над тремя регионами страны шесть беспилотников ВСУ самолетного типа. В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. По одному БПЛА нейтрализовали в Курской и Орловской областях, еще четыре — в Крыму.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

