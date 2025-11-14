В Новороссийске беспилотник атаковал нефтебазу

В Новороссийске в результате атаки беспилотника оказалась повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

По его информации, повреждения также получили береговые сооружения.

На месте работают специалисты оперативных и экстренных служб. По предварительной информации, никто не пострадал.

В ночь на 14 ноября глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов в городе.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за вечер 13 ноября уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве рассказали, что в промежутке с 20:00 до 23:00 мск над акваторией Черного моря уничтожили 14 дронов, над территорией Белгородской области — 9, над Крымом — 4, по 3 над Воронежской и Ростовской областями, а также один в Курской области.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.