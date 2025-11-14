В Новороссийске обломки дрона повредили два дома

Фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили еще два многоквартирных дома в Новороссийске. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Там указали, что речь идет о домах высотой в пять и 16 этажей. В квартирах оказались выбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет.

Незадолго до этого в оперштабе сообщили, что в результате атаки беспилотников по Новороссийску пострадал мужчина. Обломки дрона попали в квартиру на четвертом этаже одного из домов. Сообщалось также о повреждении нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис».

В ночь на 13 ноября Вооруженные силы Украины атаковали Крым несколькими группами дронов с разных направлений. Первая группа дронов направлялась к полуострову со стороны Затоки, вторая — из Вознесенска, еще одна — из Высокополья. В ходе отражения атаки силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников в районах Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.