Стало известно о пострадавших в результате атаки БПЛА по Новороссийску

В Новороссийске из-за атаки БПЛА пострадал один человек
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В результате атаки беспилотников по Новороссийску пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.

По информации оперштаба, обломки беспилотника попали в квартиру на четвертом этаже. В результате в нескольких квартирах выбило оконные стекла.

«Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

До этого глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов в городе.

Также 14 ноября мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе отразили атаку беспилотников.

По его словам, атака на город происходила со стороны Новороссийска.

Мэр также предупредил местных жителей избегать открытых пространств и не стоять у окон.

Богодистов напомнил, что съемка и публикация материалов о работе беспилотников, систем противовоздушной обороны и спецслужб запрещены.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.

