Стало известно о пострадавших в результате атаки БПЛА по Новороссийску

В результате атаки беспилотников по Новороссийску пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.
По информации оперштаба, обломки беспилотника попали в квартиру на четвертом этаже. В результате в нескольких квартирах выбило оконные стекла.
«Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
До этого глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов в городе.
Также 14 ноября мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе отразили атаку беспилотников.
По его словам, атака на город происходила со стороны Новороссийска.
Мэр также предупредил местных жителей избегать открытых пространств и не стоять у окон.
Богодистов напомнил, что съемка и публикация материалов о работе беспилотников, систем противовоздушной обороны и спецслужб запрещены.
Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.