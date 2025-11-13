Жителей двух городов Воронежской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Гусев: в Воронеже и Нововоронеже объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронеж и Нововоронеже объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Воронеж и Нововоронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал он.

Полчаса назад Гусев предупреждал об угрозе атаки БПЛА в Острогожском и Лискинском районах.

В 20:48 и 20:53 были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов из аэропортов Геленджика и Волгограда. В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 14 украинских беспилотников над территорией Крыма и акваторией Черного моря. По данным Минобороны России, воздушные атаки были отражены в период с 18:00 до 20:00. Половина целей уничтожена над полуостровом, остальные — над морской акваторией.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.