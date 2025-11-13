Над Крымом и Черным морем сбили 14 украинских БПЛА за 2 часа

МО: силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ над Крымом и Черным морем с 18:00 до 20:00 мск

Российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 14 украинских беспилотников над территорией Крыма и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, воздушные атаки были отражены в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени 13 ноября. Половина целей уничтожена над полуостровом, остальные - над морской акваторией.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по семь БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сообщили в Минобороны.

Вечером 13 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря в районе Севастополя.

В ночь на 13 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым несколькими группами дронов с разных направлений. Первая группа дронов направлялась к полуострову со стороны Затоки, вторая — из Вознесенска, еще одна — из Высокополья. В ходе отражения атаки силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников в районах Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории.

