Аэропорт Краснодара временно прекратил работу

В краснодарском аэропорту Пашковский ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 4:59. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Кореняко отметил, что ограничения в воздушной гавани Краснодара дополняют уже существующие: регулярные рейсы в город выполняются в промежуток с 9:00 до 19:00. В час воздушная гавань обслуживает не более пяти лайнеров.

С 22:55 12 ноября движение самолетов ограничили и в тамбовском аэропорту Донское для обеспечения безопасности полетов.

А прошлой ночью аналогичные меры вводили в аэропортах Калуги, Грозного и Владикавказа. Ограничения действовали до 6:09. В это время на запасной аэродром «ушли» рейсы во Владикавказ и Грозный. Утром стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 22 беспилотника. Средства ПВО с 23:00 11 ноября до 7:00 12 ноября перехватили восемь БПЛА над Ростовской областью, четыре — над Ставропольским краем, по три — над Орловской и Брянской областями, два — над Тульской и по одному — над Калужской и Московской областями.

