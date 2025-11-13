На Украине из-за коррупции отложили конкурс на должность главы «Оператора ГТС»

На Украине из-за разгоревшегося коррупционного скандала, связанного с «Энергоатомом», поставлен на паузу конкурс на замещение должности руководителя «Оператора ГТС». Об этом заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

Причиной приостановки стало то, что одна из кандидаток, вышедшая в финал конкурса, оказалась в центре внимания Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в рамках расследования.

Ожидается, что все участники конкурса пройдут дополнительную проверку с акцентом на соответствие критериям честности и неподкупности.

13 ноября Свириденко анонсировала аудит всех государственных компаний Украины.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении крупной операции, направленной на борьбу с коррупционными схемами в энергетическом секторе. Через два дня после этого правительство Украины приняло решение временно отстранить от должности министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Также в рамках расследования были проведены обыски по месту его работы и проживания. Помимо этого, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, известного как «кошелек» Зеленского.

