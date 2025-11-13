Премьер Украины анонсировала аудит всех государственных компаний в стране

Премьер Украины Юлия Свириденко на фоне коррупции в стране анонсировала аудит всех государственных компаний Украины. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетическим. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок», — сказала она.

Такое решение украинского кабмина принято на фоне продолжающегося коррупционного скандала, связанного с именем соратника украинского лидера Владимира Зеленского Тимура Миндича.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее на Украине подтвердили выезд из страны соратника Зеленского.