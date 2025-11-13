В Раде потребовали проверить Зеленского на госизмену

Служба безопасности Украины (СБУ) должна проверить украинского президента Владимира Зеленского на госизмену из-за его связей с бизнесменом Тимуром Миндичем, который обвиняется в коррупции. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Требую проверить связи Зеленского с Миндичем. Миндич не только вмешивался в работу власти, но и заводил своих людей на руководящие должности. Это уже вопрос возможной государственной измены», — написал он.

Парламентарий допустил, что гражданин Израиля Миндич мог оказывать влияние на Зеленского и иметь доступ к государственной тайне. Депутат призвал правоохранителей дать правовую оценку действиям первого лица страны, сотрудничавшего с бизнесменом.

13 ноября депутат Рады Александр Дубинский допустил, что Зеленский помог своему соратнику Тимуру Миндичу, которого обвиняют в коррупции, сбежать с Украины.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее на Украине подтвердили бегство «кошелька Зеленского» из страны.