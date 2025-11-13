На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК задержал подозреваемого в нарушении безопасности в Красногорске

СК: задержан подозреваемый в нарушении безопасности при демонтаже «Снежкома»
Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России задержал подозреваемого в нарушении правил безопасности при демонтаже горнолыжной трассы «Снежком» в Красногорске. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

В ходе расследования, проводимого по факту данного инцидента, мужчина признал свою вину, поясняется в сообщении.

Следствием было установлено, что работы по демонтажу горнолыжной трассы проводились сотрудниками специализированной организации с нарушением соответствующих норм и правил.

Инцидент произошел 11 ноября. Обрушение конструкций случилось при сносе остатков горнолыжного комплекса «Снежком». По словам местных жителей, после обрушения в домах микрорайона Павшинская пойма пропали свет и интернет, а в расположенных рядом с комплексом домах, оказались выбиты окна, повреждения получили свыше 140 автомобилей, пострадали три человека.

Ранее женщина получила травму головы при обрушении колонны «Снежкома» в Красногорске.

